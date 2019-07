Alle ore 19.00 prenderà il via ISTADI IMPARI, l’evento estivo nato con lo scopo di coinvolgere persone di tutte le fasce d’età al fine di far festa tutti insieme. L’evento promuove una sfilata di maschere tradizionali della Sardegna, che comincerà con il concentramento dei gruppi e il rito della vestizione in Piazza della Musica.

I gruppi in maschera sono: Bois – Fui janna morti di Escalaplano; Sos Tintinnatos di Siniscola; Martis de Agoa di Maracalagonis e Is Mustayonis e S’Orku Foresu di Sestu. La sfilata poi si snoderà lungo il percorso Via Verdi, Via Gorizia, Via Roma, Via Fiume e terminerà nuovamente in Via Gorizia. Qui infatti sarà il cuore pulsante dell’evento, perché dopo l’esibizione finale dei gruppi in maschera, una degustazione di carne di vitella arrosto accompagnata da pane abbrustolito e dell’ottimo vino, aspetterà il pubblico accorso. Tantissimi gli hobbisti che esporranno i loro lavori in appositi stand, faranno da cornice a questa serata che prevede inoltre intrattenimento per adulti e bambini con spettacoli dedicati; dalle musiche e balli tradizionali sardi alla musica da intrattenimento, dai truccabimbi ai giochi con i palloncini e alla baby dance.

Esibizioni di arti marziali cinesi proseguiranno durante l’evento che vedrà anche le attività commerciali presenti prolungare il loro orario di apertura, mentre per gli amanti delle 2 e 4 ruote saranno presenti auto, moto e vespa d’epoca in esposizione. Immancabili lo street food e la birra alla spina. L’iniziativa è pensata come un’occasione per far festa tutti insieme, trascorrendo la serata ad assaporare la cultura, le tradizioni, le passioni e l’ottimo cibo che ci contraddistinguono in tutto il mondo.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Is Mustayonis e S’orku Foresu di Sestu in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Pro Loco, le attività commerciali presenti in Via Gorizia, le associazioni folkloristiche “I Nuraghi” e “San Gemiliano”, il gruppo amatoriale di ballo sardo “Amori e Tradizioni”, l’associazione ippica Cavalieri di San Giorgio, l’ASD Xuan Wu Institute e dagli amici di Tutto Esaurito