Una Opel Corsa condotta da una 52enne residente a Cagliari stava percorrendo via Lungo Saline in direzione Cagliari quando, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo del veicolo e sbandando verso sinistra e urtando violentemente il palo dell’illuminazione pubblica. Dopo aver percorso una ventina di metri si è fermato sul lato destro della carreggiata.

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.