Il Wwf ritorna alla carica con la richiesta al Sindaco di Alghero Mario Conoci e al dirigente del settore Ambiente di un’ordinanza comunale contro la plastica monouso nel comune di Alghero. L’ennesima occasione è data all’associazione ambientalista del Panda da un recente fatto rilevato nella spiaggia di Maria Pia di Alghero.

“Accade sovente – ha dichiarato Carmelo Spada delegato del Wwf Italia per la Sardegna – che l’inciviltà e la scarsità di rispetto dell’ambiente si presenti <> sotto gli occhi di tutti materializzandosi nell’uso totalmente improprio della plastica in spiaggia. E’ accaduto nella spiaggia di Maria Pia di Alghero sulle dune e tra i pini. Alcuni incivili non solo hanno banchettato e disseminato sulla sabbia i rifiuti prodotti, ma con maniacale puntiglio hanno infilzato su un pino delle cannucce di plastica, appeso delle lattine e dei bicchieri di plastica L’inciviltà non ha limiti e neppure la “stupidita ambientale”.

“ Il Wwf – ha continuato Carmelo Spada delegato per la Sardegna dell’associazione del Pandarivolge un accorato appello al Sindaco di Alghero e al dirigente del Settore Ambiente affinché venga emanata un’ordinanza che vieti – su tutto il territorio comunale – l’utilizzo della plastica monouso e, al tempo stesso, auspica maggiori controlli nella spiaggia e nella pineta di Maria Pia con l’obiettivo di prevenire e, se il caso, sanzionare i comportamenti scorretti”.