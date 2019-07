Un uomo è morto schiacciato da un camion contro un cancello ad Alghero, in località La Scaletta, lungo la strada che conduce a Villanova Monteleone.

La tragedia è successa pochi minuti prima delle 13 e a causarla sarebbe stato il cedimento del freno a mano, che ha fatto muovere il mezzo e ha schiacciato l’uomo – del quale ancora non sono state fornite le generalità – contro l’inferriata, non lasciandogli scampo.

A nulla è servito il pronto intervento dell’equipe del 118, accorsa sul posto insieme con i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Si chiamava Mirko Puddu, 46 anni di Alghero, la vittima dell’incidente avvenuto oggi in località La Scaletta, lungo la strada che conduce a Villanova Monteleone. L’uomo, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato da un camion contro un cancello ed è morto sul colpo.