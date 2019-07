Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la statale 195 all’altezza di Capoterra. Un motociclista di 28 anni è ricoverato in coma al Brotzu.

La dinamica dell’incidente non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale. L’incidente è avvenuto all’altezza della rotonda per Torre degli ulivi, per cause non ancora accertate si sono scontrate una Golf e la moto con in sella il giovane.

Il centauro a causa del violento impatto è stato sbalzato dalla due ruote, finendo sull’asfalto. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118 e la polizia municipale. Il ferito è stato trasportato in codice rosse al Brotzu, le sue condizioni sono gravissime.