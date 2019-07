Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito sono intervenuti questa mattina in via Ariosto a Villaputzu CA, per l’incendio di un’autovettura in transito, il proprietario si è accorto in tempo che dal vano motore si sviluppavano delle fiamme e del fumo, probabilmente dovuto ad un surriscaldamento o corto circuito di parti elettriche, ha fermato il veicolo e tempestivamente chiamato il numero di Emergenza 115 che ha inviato sul posto la squadra di Pronto intervento “8A”.

Gli operatori VVF all’arrivo sul posto, con un’APS (auto pompa serbatoio) hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto parte del veicolo e alla messa in sicurezza dello stesso e della sede stradale.

Da definire le cause del rogo.