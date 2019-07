Dal primo pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno, i Vigili del fuoco del Comando e dei distaccamenti di Sanluri e Iglesias stanno intervenendo su vari fronti per domare diversi incendi di vegetazione, canneti, sterpaglie, e macchia mediterranea in fiamme.

Le località più colpite sono, Decimomannu, Villasor, Capoterra in località Santa Lucia, e Sardara, il rogo più vasto a Uta dove le fiamme hanno raggiunto anche i pressi del carcere.

La Sala operativa del 115 ha inviato sul posto due squadre di Pronto intervento della sede centrale e una squadra del distaccamento di Iglesias supportate da automezzi fuoristrada e autobotti per un totale di “sei” automezzi e quattordici operatori.

Le squadre VVF di Pronto intervento stanno operando con priorità a protezione delle abitazioni e strutture e con i mezzi fuoristrada dotati di moduli antincendio. Sul posto anche un Canadair della flotta area antincendio del Dipartimento dei Vigili del fuoco.

Sui vari fronti le squadre VVF di Pronto intervento stanno operando congiuntamente al Corpo Forestale Regionale e ai volontari della Protezione civile, dove sono impegnati anche mezzi aerei elicotteri della flotta regionale antincendio.

La situazione è sotto controllo da parte delle squadre, gli interventi sono ancora in corso.