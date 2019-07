Settimana che vedrà i segni di fuoco energici e dinamici con una gran voglia di mettersi in gioco. Chi è in coppia dovrà lasciare spazio alla passione, ma anche i single potranno vivere momenti esaltanti. Soddisfazioni anche sul lavoro, tutto sarà perfetto. Buone occasioni di recupero per le coppie dei segni di terra, la tensione pian piano lascerà posto ad una ritrovata serenità. I nativi saranno particolarmente attivi sul posto di lavoro. Settimana all’insegna dell’entusiasmo per i segni di aria, che dedicheranno molto tempo alla persona amata. Anche se sul lavoro non sarà possibile avere tutto sotto controllo tuttavia si potranno raggiungere ottimi risultati. I segni di acqua invece dovranno aspettarsi qualche delusione nel corso della settimana e avranno bisogno di maggiori certezze per andare avanti. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: i contrasti planetari della settimana vedranno probabilmente i nati del segno impegnati a risolvere diatribe amorose. Qualche battibecco con un partner troppo assillante e geloso potrebbe farvi andare in escandescenze. Andrà meglio nel weekend, l’amore regalerà infatti momenti magici sia a chi è in coppia che a chi è alla ricerca dell’anima gemella.

Lavoro: sarete determinati a terminare sia i vecchi che i nuovi progetti lavorativi che vi si presenteranno durante la settimana. La vostra forza di volontà sarà talmente grande da farvi aumentare notevolmente i guadagni. Sarete portati a perseguire i progetti anche quando questi non dimostreranno d’essere fruttuosi.

Toro

Amore: nei primi giorni della settimana le relazioni di coppia lasceranno a desiderare, tuttavia ci saranno buone occasioni di recupero già tra mercoledì e giovedì. Invece, tutto bello nel fine settimana, la tensione accumulata lascerà posto ad una ritrovata serenità. Avrete tante serate da dedicare interamente al partner, mentre chi è ancora solo non avrà che fare uno schiocco di dita per avere chi vuole ai propri piedi.

Lavoro: durante l’inizio della settimana sarete particolarmente attivi sul posto di lavoro. Le dissonanze planetarie ci saranno e con ogni probabilità doneranno poche energie ai nativi del segno, specialmente da giovedì a domenica. Sarà bene riservare gli sforzi alle questioni più importanti.

Gemelli

Amore: è un periodo perfetto per migliorare rapporti vacillanti, con la famiglia, con gli amici, ma soprattutto per consolidare il rapporto con la persona amata. E’ anche un buon momento per partire, e i single potranno vivere momenti magici, divertendosi come non mai. Le coppie ritroveranno l’affiatamento e trascorreranno serate molto romantiche.

Lavoro: nel lavoro procederete bene, e porterete a termine i compiti che vi verranno affidati. E’ una fase da sfruttare per lanciare nuovi progetti, o mettervi in luce con chi vi interessa, professionalmente parlando. Grazie alla vostra energia concreta e determinata potrete fare centro o preparare il terreno per i prossimi miglioramenti.

Cancro

Amore: Venere e Sole s’incontrano nel segno e parlano di affettuosità verso le persone più care. Questa settimana sarete generosi, teneri, ma soprattutto romantici nei confronti del vostro partner. Anche se ci saranno delle insoddisfazioni, nulla vi impedirà di essere felici. Per i single potrà presentarsi un nuovo amore, che riempirà il cuore di gioia immensa.

Lavoro: affronterete questa settimana con un atteggiamento ottimista nei confronti di certe situazioni, e con un pizzico di concretezza in più. Si farà strada in voi l’esigenza di migliorare la qualità della vostra vita, e di far crescere le entrate in modo da rendere la situazione stabile. Se siete dei professionisti punterete anche ad ottenere prestigio.

Leone

Amore: settimana meravigliosa per l’eros, sarete energici e dinamici e avrete una gran voglia di mettervi in gioco. E’ un periodo ideale per lasciarsi indietro ogni insoddisfazione e cercare di vivere in libertà l’estate. Se siete in coppia dovrete fare spazio alla passione e concentrarvi di più sulle occasioni per flirtare con il partner. Il cielo offrirà anche ai single il dinamismo necessario per fare conquiste.

Lavoro: nelle attività che andrete a svolgere in questa settimana troverete anche tutta la soddisfazione che vi è mancata ultimamente, quindi non perdete tempo, andate a prendere i vostri successi. Sarete capaci di trasformare qualsiasi cosa in oro e sarete ammirati dai vostri colleghi e dai superiori.

Vergine

Amore: cercate di non fare promesse che non potete mantenere, specialmente alle persone a cui tenete di più. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per stabilire il prossimo futuro. Le coppie non vorranno allarmare il partner con certi discorsi, ma ci sarà bisogno di qualche chiarimento. I single preferiranno invece non approfondire certe conoscenze.

Lavoro: concedetevi una tregua, ultimamente avete lavorato troppo. Ricordate comunque che non potete ottenere tutto e subito, ma occorre invece tanto sacrificio e tanta pazienza. Spesso vi manca, ed è questo che rallenta l’ascesa verso i vostri obiettivi. Credete di più nelle piccole vittorie, perché potrebbero rivelarsi fondamentali.

Bilancia

Amore: durante la settimana sarete presi da un irrefrenabile entusiasmo e vorrete dedicare tutto il vostro tempo alle persone che amate di più. Le coppie approfitteranno di questo momento per fare un punto della situazione e per scegliere nuovi progetti. I single metteranno da parte il proprio orgoglio e torneranno sui propri passi.

Lavoro: mettete ordine nei vostri pensieri, a seconda delle vostre priorità. Questa settimana non potrete avere tutto sotto controllo, quindi bisognerà concentrarsi su un punto per volta. Tuttavia, poiché sapete qual è il ruolo che vi hanno affidato, dovrete cercare di non fare il passo più lungo della gamba, evitando così di mandare tutto all’aria.

Scorpione

Amore: le coppie affronteranno questa settimana con grande determinazione e cercheranno di ritrovare un po’ di sintonia con il partner. Bisognerà comunque evitare di essere assillanti e lasciare fare all’altro ciò che desidera. I single proveranno a dare una spinta a certi rapporti di amicizia, ma in alcuni casi non sarà la scelta migliore.

Lavoro: se vi piace quello che state portando avanti non avrete problemi a fare una pausa, anche se forzata. Ci saranno dei tempi che dovrete rispettare per poter correre verso il traguardo, quindi approfittate del tempo a disposizione per riordinare e razionalizzare alcune situazioni. In questo modo potrete primeggiare di nuovo.

Sagittario

Amore: approfittate di questa settimana di calma per capire che cosa volete dalle persone che vi sono vicine e che vi vogliono bene. Essere sinceri è il primo passo verso la felicità. Le coppie sentiranno il bisogno di confessare al partner un piccolo segreto. I single potranno lasciarsi influenzare da una delusione avuta da poco, tuttavia vivranno un fine settimana scoppiettante.

Lavoro: le vostre capacità vi consentiranno di andare avanti molto più velocemente degli altri. Se siete in competizione sarete voi ad averla vinta, come d’altronde accade sempre quando vi impegnate sul serio. Fate vedere dunque di cosa siete capaci e sbaragliate anche coloro che vi vogliono rallentare.

Capricorno

Amore: le occasioni in questa settimana non vi mancheranno, poiché sarete davvero irresistibili. Lasciatevi andare per una volta, senza regole e senza remore, e scoprirete cosa accadrà. Le coppie faranno in modo di rendere felice il partner, mentre i single capiranno che ci sono nuove opportunità nel presente, e cercheranno di vivere anche loro momenti felici.

Lavoro: questa settimana dovrete superare voi stessi e dare prova di quello che potete ancora realizzare grazie al vostro impegno. Non c’è nulla di meglio che prendere coscienza delle proprie attitudini e avete tutte le carte in regola per farlo. I tempi sono maturi e siete liberi di dare libero sfogo alla vostra creatività.

Acquario

Amore: la settimana sarà fondamentale per affrontare questioni importanti con la giusta prospettiva. Le coppie andranno verso nuovi orizzonti, ma non sempre si perseguirà la vera felicità. In qualche caso ci saranno anche dei litigi, però tutto sarà ribaltabile. I single prenderanno parte a diversi appuntamenti, ma sembreranno alquanto scollegati.

Lavoro: riprenderete subito tutto quello che avete perduto nella scorsa settimana e lo porterete a termine. Avete il supporto delle persone che hanno sempre creduto in voi e continueranno a farlo ancora. Anche se troverete indubbiamente degli ostacoli, tuttavia ci saranno delle piccole ricompense che apprezzerete in prospettiva di qualcosa di più.

Pesci

Amore: settimana di riflessioni per chi è in coppia. Se state trascorrendo il vostro tempo con la persona giusta non avrete nulla di cui lamentarvi, al contrario chi vedrà cambiamenti nel partner sarà portato a fare mille domande. I single avranno buone occasioni per fare conquiste, ma questo non significa che non ci saranno dei momenti di sconforto o di incertezza.

Lavoro: settimana di grandi novità per il lavoro, molti inizieranno nuovi incarichi, altri invece proseguiranno nell’attività che hanno sempre svolto. Non sopravvalutate però certe situazioni, potreste prendere degli abbagli e rimanere delusi. Tutto ciò di cui avete bisogno è una maggiore sicurezza in voi stessi e nella vostra forza.