La Rifiuthlon sbarca in Sardegna: decine di volontari a pulizia la spiaggia di Marina Residence

E’ stata una domenica all’insegna dello sport e dell’ambiente per tutti i quartesi che hanno voluto aderire alla manifestazione ‘Rifiu-Thlon’, che si è tenuta nella spiaggia e nel tratto di mare antistante Marina Residence domenica 7 luglio. Tutti insieme hanno raccolto rifiuti, un modo dinamico per combattere l’inquinamento e l’inciviltà.

Ad organizzare l’evento la Commissione Nazionale Ambiente di Aics, in collaborazione con il Hang Loose Surf Sardinia e il patrocinio gratuito del Comune di Quartu.

Tutti i partecipanti, chi a piedi, sull’arenile e nella battigia, chi col sup, con la tavola da windsurf, chi con la barca o col pattino, hanno perlustrato e pulito il tratto di litorale quartese.

“Abbiamo dato con piacere il patrocinio gratuito all’iniziativa per lo splendido esempio di cittadinanza attiva che rappresenta, anche in considerazione dei ripetuti allarmi di carattere ambientale lanciati in tutto il mondo di recente – commenta il Sindaco Stefano Delunas, che ha partecipato in prima persona all’iniziativa -.

“A parte le ricadute positive derivanti dall’attività sportiva e salutare, l’evento rappresenta infatti un’occasione significativa di sensibilizzazione per la salvaguardia e il rispetto del bene comune, nel caso specifico la spiaggia e il mare”, conclude il sindaco.