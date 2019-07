Una vertenza quella Aias che va ormai avanti da troppi anni, con la complicità della politica e con un “conflitto d’interessi” ormai palese ai più.

Non dimentichiamo che i vertici dell’azienda, nel mese di febbraio erano in piena campagna elettorale per le regionali, con lettere indirizzate a familiari e malati in sostegno a Christian Solinas e al candidato consigliere di Forza Italia.

Ma proprio questi giorni abbiamo parlato con alcuni di loro e questa è la situazione che ormai ha raggiunto livelli di esasperazione che potrebbero portare a gesti estremi .

Ecco cosa dicono della situazione, ad oggi quanti arretrati deve l’Aias ai voi dipendenti?

8 mezze mensilità del 2016. Un 30%, un 50%, 2 stipendi interi e la tredicesima mensilità del 2017. Il 30% di uno stipendio del 2018. Il 20% di 3 stipendi e 3 stipendi interi del 2019.

Per un totale di?

10.7 stipendi, 1 tredicesima, 6 bonus Renzi. Da considerare che nelle prossime 3 settimane matureranno insieme allo stipendio anche il premio produzione che viene erogato nella busta paga di luglio e il recupero del 730 per tanti dipendenti.

È vero che qualcuno dei 1200 circa dipendenti ha fatto ingiunzione di pagamento nei confronti dell’azienda?

Si, giusto qualcuno. Sono centinaia i decreti ingiuntivi dei dipendenti

Per il resto a che punto siete con il rinnovo dei contratti?

È stato perso il conto da quanto tempo non siamo andati a rinnovo. Parrebbe 6 anni.

Per cui a breve ci saranno anche gli arretrati del rinnovo contratto più l’adeguamento del nuovo contratto?

Ce lo auguriamo ma non se ne sente parlare a dire il vero.

Se ne stanno occupando i sindacati?

Ce lo auguriamo.

Lei crede che il Commissariamento potrebbe essere una soluzione?

Io credo che potrebbe essere la soluzione immediata più appropriata per uscire in modo rapido da questa agonia. Poi certamente ci dovrebbe essere un seguito al Commissariamento ma per iniziare a vedere la luce sarebbe auspicabile.

Un’ultima domanda. Pensa che Assessore, Commissione d’inchiesta, Guardia di Finanza e Procura, riusciranno a trovare la chiave per risolvere al più presto la situazione?

Io non riesco più nemmeno a pensare.