Nel fine settimana a scatenare le polemiche sul gay pride è stato il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais che ha postato sui social una foto, scoperto poi che si trattava di un fake ha chiesto scusa, ma ha scatenato durissime reazioni tra i frequentatori dei social.

“Il presidente del consiglio regionale Sardo che posta una foto falsa per screditare una manifestazione come il Sardegna Pride ed aizzare i propri elettori contro è un fatto gravissimo”, affermano i radicali che hanno lanciato una raccolta di firme per chiedere le dimissioni per Presidente.

“Riteniamo inadatto l’onorevole Michele Pais a ricoprire quella carica, è inutile che chieda scusa facendo integrazioni al post, il danno lo ha fatto non tanto a chi ha partecipato all’evento ma alla istituzione che lei rappresenta”, denunciano i radicali.