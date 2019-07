Si è tenuto ad Oliena il primo raduno dei Napoli club sardi, una domenica al grido “Forza Napoli” che ha visto decine di sostenitori azzurri dei due club di Cagliari e Sassari.

L’iniziativa voluta per riunire i due Napoli Club è stata l’occasione per ragionare sul futuro del tifo calcistico in Sardegna.

Una terra dove da sempre i rapporti tra la tifoseria cagliaritana e quella partenopea non godono di buoni rapporti e spesso ci sono stati momenti di tensione tra le due tifoserie.

Al raduno si è parlato anche del futuro del Napoli, delle trasferte e di come far crescere l’amore per la squadra di Carlo Ancelotti.