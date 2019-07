Cittadinanzattiva ONLUS Regione Sardegna, in collaborazione con l’Associazione “Amici di fra Lorenzo”, la Caritas diocesana di Cagliari, il Centro regionale di Farmacovigilanza Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna, organizza Mercoledì 10 luglio 2019 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso la Cappella del Centro di solidarietà Giovanni Paolo II, in via Sant’Ignazio da Laconi n. 88 a Cagliari, un incontro informativo gratuito, aperto a tutti i cittadini, sui “Farmaci Equivalenti”, nell’ambito della Campagna nazionale “Io Equivalgo”.

Si invita alla partecipazione all’incontro.