Inizia una nuova avventura per i rossoblu: stamattina calciatori e staff tecnico, guidati da mister Maran, si sono ritrovati al Centro sportivo di Asseminello per dare inizio alla stagione 2019-20. Vacanze finite per la compagine rossoblu e tanta voglia di iniziare un nuovo percorso che richiederà ancora una volta tanto impegno e partecipazione.

La squadra, salita sul pullman firmato del Club e, come da programma, alle 11 è partita per raggiungere Aritzo, dove trascorrerà la prima parte del ritiro. Due ore di viaggio prima di raggiungere il centro barbaricino.

Un luogo conosciuto e divenuto ormai familiare per i veterani del gruppo, questo è, infatti, il quinto anno consecutivo che il Cagliari si reca ad Aritzo per trascorrere una parte della preparazione precampionato.

Accoglienza come sempre calorosa da parte degli aritzesi, guidati dal sindaco, Gualtiero Mameli. Tanti i piccoli tifosi rossoblù a caccia di autografi e selfie con i loro beniamini.

All’Hotel Sa Muvara, quartier generale del ritiro, la squadra ha preso possesso delle camere per poi ritrovarsi subito per il pranzo.

Alle 17 tutti in campo: allo Stadio del Vento è in programma il primo allenamento stagionale.