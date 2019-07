“Con il Centro per l’impiego la Regione arriva in questo territorio tramite l’Agenzia sarda per le Politiche attive del lavoro. L’apertura di questo ufficio ci rende felici perché questo è il nostro obiettivo: far arrivare la Regione fino al più piccolo centro della Sardegna”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, nel corso dell’inaugurazione della nuova sede dell’Aspal a Bono, accolta con grande entusiasmo da sindaci e amministratori locali di Goceano e Logudoro.

“È questo che la gente ci chiede”, ha aggiunto l’assessore Zedda annunciando nuovi importanti progetti in materia di lavoro e formazione professionale.

“Questo territorio, come tutta la Sardegna, vive una situazione di difficoltà ma è questo il momento di unirci e di scardinare quel detto di ‘pocos locos y mal unidos’ per diventare invece un popolo unito. La Sardegna e il suo futuro devono essere il nostro credo, la nostra stella polare per riuscire a creare tutti insieme sviluppo e occupazione. L’Aspal va in questa direzione, essendo una bellissima realtà che offre ai cittadini/clienti servizi di qualità”, ha concluso Alessandra Zedda.