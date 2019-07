Notte di lavoro super per i vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari per una serie di incendi scoppiati nell’abitato di Sestu.

Le fiamme si sono sviluppate contemporaneamente in diversi punti della cittadina distruggendo vegetazione, sterpaglie e canneti.

I roghi si sono sviluppati nei pressi della SP 4, successivamente tra via Tiberio e via Caracalla dove nelle vicinanze vi erano autovetture in sosta, un’altro rogo in un area dei pressi di via Costantino Imperatore dove le fiamme hanno rischiato di propagarsi anche ad alcune case sparse.

Sul posto hanno operato diversi mezzi dri vigili del fuoco coadiuvati da una squadra di Volontari antincendio della Protezione civile.

Le squadre di Pronto intervento hanno spento le fiamme mettendo in sicurezza le aree coinvolte con la bonifica di eventuali focolai residui evitando la propagazione a edifici e abitazioni nelle vicinanze.