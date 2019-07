Cagliari, campionati mondiali di scrittura rapida

Si svolgeranno venerdì 12 luglio, alle ore 18:00, nella Sala Officine della Manifattura Tabacchi di Cagliari, i campionati mondiali di scrittura rapida organizzati da Intersteno, la Federazione Internazionale per il Trattamento dell’Informazione e della Comunicazione.

Alle competizioni prenderanno parte i migliori rappresentanti a livello mondiale delle varie specialità. Fra questi nella stenografia l’ungherese Vicai Erika, capace di battere 321 sillabe al minuto; nella dattilografia, il sedicenne plurimedagliato e più volte campione del mondo in diverse gare Jonáš Vala, dalla Repubblica Ceca , con un record di 729 battute al minuto; nel respeaking, con il fuoriclasse italiano Danilo Menghi con 352 sillabe al minuto; Nella stenotipia la resocontista del Senato della Repubblica Italiana Giulia Torregrossa con un record di 471 sillabe al minuto, che utilizzerà la celebre pianola “Michela”. La tedesca Annemarie Mersch farà inoltre una dimostrazione in tempo reale per le gare ditrattamento testi professionale e correzioni testo alla velocità della luce.

La competizione è parte del congresso internazionale di Intersteno che si svolgerà a Cagliari dal 13 al 19 luglio e vedrà la partecipazione di 500 delegati di ogni parte del mondo.

Le gare saranno aperte al pubblico che potrà osservare da vicino i concorrenti all’opera.In occasione della gara sarà allestita una mostra di macchine da scrivere con 30 rarissimi esemplari tra cui una delle macchine di Hemingway; Vi sarà inoltre un’esposizione che ripercorrerà la storia della Federazione Intersteno.