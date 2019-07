Finito il primo allenamento nel centro barbaricino, il tecnico rossoblù Rolando Maran ha incontrato i media presenti in ritiro.

“Mi aspetto grande partecipazione ed impegno, sotto questi aspetti i ragazzi mi hanno abituato bene. – ha esordito il Mister – Ho detto subito che dovremo riuscire sempre a fare quel metro in più, andare oltre i nostri limiti. L’impatto è stato positivo, lo interpreto come un buon auspicio. Vedo sempre entusiasmo e passione, torniamo in un luogo dove siamo stati accolti alla grande, ho il piacere di lavorare con gente che ha voglia di mettersi a disposizione e migliorare”.

“L’esperienza dell’anno passato deve esserci utile. – continua Maran – Ripartiamo dalle nostre certezze. Il prossimo si preannuncia per tanti motivi come uno dei campionati più belli degli ultimi anni: abbiamo fiducia e l’entusiasmo giusto. Mi piacerebbe fosse il campionato dell’orgoglio: sarà una stagione importante per il Club, che festeggia il Centenario e il cinquantesimo anniversario dello scudetto. Ci sono grandi motivazioni, dovremo tirarle fuori, di partita in partita e cercare di conquistare chi ci viene a vedere”.

“L’anno scorso siamo andati a giocare a viso – conclude il tecnico- aperto su tutti i campi, anche quelli contro squadre di prima fascia: a volte il risultato ci ha premiato, altre no. Probabilmente nel periodo degli infortuni ricorrenti la squadra subiva psicologicamente un episodio negativo e tendeva a perdere coraggio: pause che fanno parte del processo di crescita ma che dobbiamo evitare, se vogliamo migliorare. Siamo comunque arrivati a giocarci il decimo posto all’ultima partita, sono convinto che continuando a lavorare con umiltà potremo toglierci grandi soddisfazioni. Sarà una stagione da vivere con grande cuore e passione, ma è bello sognare insieme ai nostri tifosi”.