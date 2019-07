A Villigen, in Svizzera, il saggio dei bambini si trasforma in una performance metal, grazie anche alla presenza dell’ex cantante delle Burning Witches, Seraina Telli, che ha accompagnato i bambini in questa bellissima esibizione canora.

14 minuti di video dove tra le tante canzoni si possono ascoltare due pezzi metal come “Leather Rebel” dei Judas Priest e “Holy Diver” di Ronnie James Dio.