Il 13 luglio a partire dalle ore 19 a Cagliari, nella terrazza del Bastione Saint Remy, artisti

di fama internazionale e nazionale presenzieranno alla manifestazione gratuita e

patrocinata dal Comune di Cagliari, Castello Village Festival.

Organizzata dal Caffè degli Spiriti, dal Caffè De Candia e dalle più importanti nella creazione di eventi della città.

Il Main Artist della nostra line up sarà Fatman Scoop, hype man e personaggio radiofonico statunitense, i suoi tour hanno registrato sold out in tutto il mondo e le sue innumerevoli collaborazioni con artisti del calibro di Jay – Z, Mariah Carey, Missy Elliott infiammano i migliori club internazionali. Dopo il concerto la serata proseguirà con dj set eseguiti dai migliori dj della scena cagliaritana: Laddo, Marcello Casu e AlBacchi.

L’evento coinvolgerà oltre all’intrattenimento musicale, anche diverse attività di street food con specialità direttamente cucinate dalle cucine di Madriga, Muzac e Caffe degli Spiriti per coinvolgere l’intera città a partecipare all’evento, riqualificando il quartiere e attivando uno spazio unico e ambivalente che tutta l’Europa ci invidia.

La manifestazione si candida a diventare un appuntamento fisso di rilievo nell’agenda di

tutti i cagliaritani che voglio passare il loro tempo libero all’aria aperta, un’opportunità per

le attività presenti sul territorio (hotel, ristoranti, bar, locali) di creare una sinergia che si

vada a consolidare negli anni.