Un incendio si è sviluppato in località Pod.e Mandra sa Perda nel comune di Villanova Monteleone.

E’ attualmente in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei volontari e degli operai Forestas, del gruppo forestale e della Protezione civile.

Sul posto anche 2 elicotteri del Servizio Antincendio Regionale provenienti dalla base di Bosa ed Anela e il Super Puma proveniente da Fenosu.

L’area colpita dal fuoco è vasta, anche per via del forte vento che arriva dal mare e che sta mettendo in difficoltà i volontari sul posto per domare le fiamme.

L’incendio si è sviluppato per il forte vento e le temperature elevate, che superano i 35 gradi.