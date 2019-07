Secondo giorno di allenamento sul campo dello stadio del Vento di Aritzo per la compagine rossoblù. Al termine del primo incontro, un altro è previsto nel pomeriggio, Luca Ceppitelli, capitano della squadra, ha incontrato la stampa.

“Ad Aritzo ci sentiamo a casa. – inizia così il difensore rossoblù- Affrontare il ritiro da capitano mi fa piacere, stiamo lavorando per crescere. È una stagione molto importante per la società. È l’anno del centenario, la squadra vuole fare qualcosa di importante. Nessuna difficoltà per il mio rinnovo in rossoblù, finite le vacanze lo abbiamo fatto subito, anche se l’accordo lo avevamo trovato già a fine campionato, io sono entusiasta. Iniziare la preparazione con Maran che già conosciamo non può che essere un vantaggio, possiamo dedicarci alla crescita della squadra. Dobbiamo imparare dagli errori passati, cambiare mentalità, più determinazione e meno sconforto”.

Alla domanda dei media sulla possibilità di vestire la maglia azzurra, Ceppitelli risponde: “Resta un sogno, qualcosa in cui spero: lavoro tutti i giorni per i colori del Cagliari, se dovesse arrivare anche l’azzurro sarei felice e orgoglioso”.