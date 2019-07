E’ morta Rosalia Imperatrice, l’80 enne di Quartu, la donna travolta sulle strisce pedonali da un’auto all’incrocio tra via Portogallo e via di Pitz’e Serra a Quartu, all’incrocio tra via Portogallo e via Pitz’e Serra.

Quando la pensionata è stata trasportata dall’ambulanza medicalizzata del 118 le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate: la donna, in codice rosso, è stata ricoverata in ospedale, ma i medici non sono riusciti a rianimarla.

Sul posto sono intervenuti, per i rilievi di rito, gli agenti della polizia municipale di Quartu.