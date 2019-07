E’ arrivata alla redazione di Cagliaripad, una lettera aperta, dove Alessandra Bonetti, gestore della villa adibita a Guest House alla quarta fermata, denuncia la situazione rifiuti sul litorale cagliaritano.

“ll marciapiede adiacente alla villa è quotidianamente sommerso dall’immondizia generata e prodotta dall’attività sita frontalmente (molto conosciuta e molto frequentata).

Il gestore di tale locale, due settimane fa, ha spedito una mail PEC al Comune di Cagliari il cui contenuto era volto a comprendere il ruolo e le responsabilità di coloro che raccolgono i rifiuti che, parrebbe, gestiscono in modo autonomo e arbitrario la raccolta senza rispettare le normative comunali vigenti (i rifiuti devono essere siti nelle immediate vicinanze dell’attività o di colui che li genera), ma senza ancora ottenere risposte.

Questi episodi, inevitabilmente, creano un indubbio danno di immagine in generale al Poetto e in particolare alla mia Guest House che, con tanti sacrifici, passione e motivazione, è stata totalmente ristrutturata per renderla maggiormente confortevole e accogliente (i miei ospiti sono prevalentemente di nazionalità straniera e la città di Cagliari non fa sicuramente bella figura)”.