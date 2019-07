E’ fissata per il 19 settembre prossimo l’udienza per il ricorso presentato dai Radicali italiani sull’incompatibilità di Paolo Truzzu, proclamato sindaco di Cagliari il 19 giugno e contemporaneamente consigliere regionale di FdI.

Lo fa sapere, in una nota, Laura Di Napoli, del comitato nazionale dei Radicali, annunciando di aver “notificato al primo cittadino la nostra azione popolare”. “L’incompatibilità è palese e il conflitto di interessi pure”, aggiunge Di Napoli ricordando che per legge “la cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Truzzu è stato proclamato sindaco il 19 giugno 2019, per cui avrebbe dovuto dimettersi da consigliere regionale entro il 29 giugno 2019”.