In Italia nel 2018 sono state emesse 56.140 sentenze di sfratto (-6,17% sul 2017), di queste 49.290 per morosità, 1.995 per necessità e 4.855 per finita locazione: lo rende noto l’Unione Inquilini, su dati del Ministero dell’Interno, sottolineando che “quindi oltre il 90% degli sfratti continua ad essere motivato da morosità, segno che i livelli degli affitti continua ad essere eccessivo rispetto ai redditi delle famiglie”. L’Unione Inquilini segnala poi che delle 49.290 sentenze di sfratto per morosità, 21.712 riguardano i capoluoghi di provincia e 27.578 il resto delle province.

A livello regionale le sentenze di sfratto hanno interessato in particolare la Lombardia, con 9.872 sentenze emesse (8.054 per morosità ma di queste 6.263 nelle province non capoluogo), il Lazio con 7.259 (6.669 per morosità), la Campania con 6029 (5.130), il Piemonte con 5.610 (5.375). Le esecuzioni di sfratti con forza pubblica, inoltre, sono state 30.127 (-5,56% rispetto al 2017) e le richieste di esecuzione sono state 118.823 (-10,14%).

In particolare viene segnalato “l’aumento spropositato” delle esecuzioni di sfratto nella provincia di Milano (+593,9%). “In generale quindi si registrano diminuzioni più o meno rilevanti in tutte le province, in particolare nelle grandi aree urbane e metropolitane, ma si registrano anche rilevanti aumenti di esecuzioni di sfratto a Bergamo (+ 23,25%), Sondrio (+32,25%), Udine (+36,57%), Modena (+37,83%), Pistoia (+31,31%), Ascoli (+53,85%), Macerata (+78,75%), Frosinone (+39,51%), Rieti (+26,19), Taranto (+61,98%), Potenza (+92%), Palermo (+23.83%). “Da questi primi dati – conclude l’Unione Inquilini – si evince che la situazione resta incandescente, che non cambia per pochi punti percentuali in meno, e restano inesistenti le politiche abitative. E’ quindi urgente e improrogabile un piano strutturale che aumenti l’offerta di alloggi a canone sociale attraverso il recupero e l’autorecupero degli immobili pubblici e privati inutilizzati nelle nostre città. Sarà questo il tratto distintivo della VIII Giornata Nazionale che si svolgerà il 10 ottobre, denominata ‘Sfratti Zero’ che si svolgerà in almeno 50 città in Italia”.