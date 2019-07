Narrativa, poesia, soggetto per cortometraggio o graphic novel, fotografia: sono le quattro sezioni della prima edizione del concorso d’arte “Linee di Paesaggio”, bandito dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nell’ambito della terza Edizione della “Giornata Nazionale del Paesaggio”.

L’obiettivo del concorso è rafforzare il senso d’appartenenza al proprio territorio attraverso le più comuni forme artistiche, dando ai giovani creativi che abbiano compiuto almeno 16 anni d’età la possibilità di fare emergere il proprio potenziale creativo e comunicativo. I partecipanti dovranno presentare delle opere che contengano, direttamente o metaforicamente, riferimenti al paesaggio, assumendo come guida la descrizione che, di tale concetto, dà la Convenzione Europea del Paesaggio, che lo definisce come una determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni.

Gli artisti dovranno raccontare i legami con la natura umana, il territorio, la storia, la cultura e la società, facendo emergere punti di forza o criticità. La partecipazione al contest è gratuita, aperta a tutti. Per ogni sezione del concorso verranno scelti, da una commissione esperta eletta con cura dagli organizzatori, le tre migliori opere che si aggiudicheranno rispettivamente il primo, il secondo ed il terzo posto, mentre i premi saranno corrisposti sotto forma di denaro o in buoni lettura. Le opere possono essere inviate entro entro il 28 ottobre.