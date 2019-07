Via libera alla regolarizzazione degli allacci singoli a Predda Niedda. Entro il prossimo 1 agosto Abbanoa completerà l’acquisizione in concessione d’uso delle infrastrutture idriche della zona industriale di Sassari. L’assunzione del servizio è disposta dalla Legge regionale n10 del 25 luglio 2008, che prevede che le infrastrutture idriche presenti all’interno delle aree industriali – attualmente gestite da Consorzi – siano cedute in comodato d’uso al Gestore del Servizio idrico integrato, e avviene in applicazione della Delibera della Giunta regionale n 37/32 del primo agosto 2017.

Già a partire da questa settimana – fa sapere il gestore unico del servizio idrico – è possibile sottoscrivere le richieste per attivare i contratti individuali di fornitura. Per accelerare i tempi e agevolare i clienti, Abbanoa ha realizzato una modulistica dedicata e una procedura prioritaria relativa proprio alle domande che arriveranno per le attivazioni delle utenze singole di Predda Niedda. Il modulo, con tutte le informazioni necessarie, è già disponibile nel sito internet www.abbanoa.itdove è stata creata una sezione dedicata con le istruzioni da seguire.

Il modulo e la documentazione allegata dovranno essere inviati esclusivamente via email all’indirizzo info@abbanoa.it, indicando nell’oggetto “Attivazione utenza idrica Predda Niedda”. La mancata sottoscrizione della richiesta entro il 31 luglio 2019 comporterà la temporanea disattivazione della fornitura. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti inviando una email all’indirizzo info@abbanoa.it o chiamando il numero verde 800062692.