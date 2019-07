Nell’Isola arrivano oltre 3,5 milioni di euro per 20 progetti sulla programmazione del fondo tutela patrimonio culturale italiano 2019-2020, che complessivamente ammonta a 180 milioni di euro. Le risorse sono state destinate dal Ministero per i beni e le attività culturali attraverso il programma biennale approvato dal ministro Alberto Bonisoli. Tra gli interventi finanziati quelli finalizzati ai lavori antincendio alla Biblioteca Universitaria di Sassari (50.000 euro) e alla Biblioteca Universitaria di Cagliari (362.358 euro).

Un milione e 200 mila euro sono poi destinate al restauro e al recupero funzionale dell’ex convento di San Francesco, ad Oristano, nuova sede dell’Archivio di Stato e mentre 700 mila euro serviranno al restauro del Ponte Romano, a Porto Torres. Stessa somma per gli interventi urgenti necessari al Nuraghe Alvu di Pozzomaggiore.

“Un’attenzione al patrimonio che necessita di interventi di tutela – dice il ministro Bonisoli – e che è frutto di un puntuale lavoro di ricognizione sui territori, attraverso il coinvolgimento di tutti gli istituti periferici del Ministero. Tra le priorità, il restauro dei beni culturali, in particolare quelli colpiti da calamità naturali; il recupero di aree paesaggistiche degradate, la prevenzione contro i rischi sistemici e ambientali, ma anche l’efficientamento energetico e il miglioramento dell’accessibilità, intesa come obiettivo per la partecipazione e l’inclusione sociale”.