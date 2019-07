Sale a 27 il numero dei migranti arrivati oggi in Sardegna dall’Algeria favoriti dalle ottime condizioni meteo marine nel Canale di Sardegna. Dopo i tredici sbarcati stamani all’alba e rintracciati nel litorale di Porto Pino in comune di San’Anna Arresi (Su) da Carabinieri della Compagnia di Carbonia, verso mezzogiorno, nell’isola di Sant’Antioco, sono stati rintracciati altri tre uomini adulti, in apparenti buone condizioni di salute, di asserita nazionalità algerina, mentre percorrevano una stradina in località “S’acqua ‘e sa canna”.

In lontananza è stato avvistato un barchino in fase di affondamento, che secondo quanto riferito dai tre migranti era il loro mezzo utilizzato per approdare in Sardegna, dopo essere partiti dalla città di Annaba, in Algeria. La circostanza ha reso necessario disporre immediati accertamenti a terra e a mare, insieme ai militar della Capitaneria di Porto, al fine di verificare la presenza di ulteriori migranti.

Poco fa, la motovedetta della Capitaneria di Porto di Sant’Antioco, ha fortunatamente rintracciato nell’isola Del Toro altri undici migranti, che confermando di essere connazionali e compagni di viaggio dei tre migranti precedentemente rintracciati, hanno spiegato di essere dovuti sbarcare in tale isolotto siccome l’imbarcazione, costruita artigianalmente, aveva iniziato ad imbarcare acqua rischiando il naufragio.

Tutte gli occupanti dell’imbarcazione sono stati rintracciati. Al termine delle prime verifiche di rito, i migranti verranno trasferiti al centro di accoglienza di Monastir (Su) per l’identificazione e le altre procedure conseguenti.

Proprio all’Isola del Tori, il 16 novembre dello scorso anno, si registro il naufragio di un barchino con 10 migranti a bordo. Due si salvarono ma otto di loro morirono annegati. Il barchino aveva avuto un’avaria al motore e quando videro l’isola del Toro, tentarono di raggiungerla a nuoto, probabilmente ingannati dalla distanza, tentarono invano di raggiungerla. Due corpi vennero recuperati, altri sei risultano dispersi in mare. Sono circa 300 i migranti sbarcati nel Sulcis dall’inizio dell’anno.