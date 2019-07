Daniele Magro ha rinnovato il contratto con la Dinamo. Il lungo padovano resterà a Sassari anche per la prossima stagione. L’ha annunciato oggi la società sassarese, motivando la scelta come “la conferma della fiducia al termine di un’annata straordinaria di maturazione vissuta con grande dedizione e spirito di squadra”.

Dopo il capitano Jack Devecchi, Marco Spissu, Stefano Gentile e la scommessa Lorenzo Bucarelli, la firma di Magro porta Sassari alla conferma in blocco del gruppo italiano. Rispetto alla stagione appena conclusa, si attende solo il sì di Achille Polonara, ma anche in questo caso il presidente Stefano Sardara sembra aver superato la concorrenza delle sirene di Venezia: i campioni d’Italia si erano fatti avanti con uno degli uomini più decisivi dell’ultima stagione, ma Polonara sembrerebbe intenzionato a restare a Sassari per la terza stagione di fila.

Tutto da rifare, invece, sul fronte stranieri. Sicuramente via da Sassari Jack Cooley e Rashawn Thomas, destinati rispettivamente al Giappone e a Belgrado, quasi certamente in partenza Scott Bamforth, Tyrus McGee e Justin Carter, il Banco prova a ragionare ancora con Dyshawn Pierre e Jaime Smith. Intanto si fa sempre più concreta, anche se non in tempi brevissimi, la possibilità di aprire una trattativa con Alessandro Gentile, che in Sardegna raggiungerebbe il fratello più grande. Giocatore di indiscusso valore, per le casse della Dinamo rappresenterebbe un investimento pari a quello per uno straniero di prima fascia: un suo eventuale ingaggio imporrebbe la scelta dell’opzione 7+5, affrontando la stagione che verrà con cinque stranieri e sette italiani.