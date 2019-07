Continuare ad adempiere ai propri compiti nei piani di controllo della cornacchia grigia nell’Isola, magari raccordandosi con gli ispettori del Corpo forestale: è l’invito rivolto dall’assessore dell’Ambiente, Gianni Lampis, alle Province e alla Città Metropolitana di Cagliari.

“Sempre più spesso giungono segnalazioni di inadempienza nell’attuazione dei piani di abbattimento delle cornacchie, con conseguenti ingenti danni in tutto il territorio regionale – fa notare l’assessore – la disponibilità manifestata dal Corpo forestale è una concreta risposta alle criticità emerse e consente alle amministrazioni di proseguire l’attività in corso. Quindi – conclude Lampis – non ravviso elementi che giustifichino l’interruzione del servizio che compete a Province e Città metropolitana”.