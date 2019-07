La Guardia costiera di Olbia ha sequestrato 660 chili di tonnetto striato e ha comminato una multa di 1.500 euro a una motonave frigorifera proveniente da un Paese extraeuropeo e ormeggiata al Molo Cocciani di Olbia. Il pesce sequestrato faceva parte di una partita di 578mila chili di prodotto pescato nell’Oceano indiano.

Ai controlli degli ispettori coordinati dal direttore marittimo, il capitano di vascello Maurizio Trogu, è risultato privo dei previsti certificati internazionali di cattura che ne possano attestare la provenienza e la tracciabilità, così come previsto dalla normativa europea. “Si tratta di un’operazione assolutamente inedita sul territorio nazionale – dichiara Trogu – in quanto per la prima volta sono stati effettuati controlli sull’importazione di prodotti ittici da un paese extracomunitario attraverso il trasporto via mare utilizzando una nave frigorifera”.

Le attività si sono svolte in piena efficienza in modo tale da non arrecare ritardi alla compagnia di navigazione che proseguirà il proprio viaggio verso un porto spagnolo.