Sarà celebrato l’11 settembre col rito abbreviato il processo contro la tributarista di Oristano Esmeralda Trogu, 38 anni, accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina assieme al mediatore di origine indiana Baiwinder Kumar.

In un primo tempo, il procedimento era stato fissato per questa mattina con rito immediato richiesto dalla Procura, poi però, su istanza della difesa che si è espressa per l’abbreviato, il giudice ha deciso di spostare la prima udienza a dopo l’estate.

Secondo l’accusa i due imputati avevano organizzato un sistema di false assunzioni e falsi contratti di lavoro per consentire il rilascio del permesso di soggiorno a immigrati asiatici in grado di pagare fino a 5 mila euro per averlo.