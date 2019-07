“Le agenzie Agris e Laore dovrebbero essere fuse, anche perché in diversi casi la loro attività si sovrappone”. Lo ha dichiarato in Consiglio regionale l’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia, intervenendo durante la discussione di una mozione presentata dai consiglieri del Gruppo Misto Stefano Tunis e Valerio De Giorgi sugli interventi finalizzati alla predisposizione di una legge di riforma del sistema agricolo regionale.

Murgia ha anche evidenziato la sproporzione tra il numero di dipendenti dell’Assessorato (90) e i quasi mille delle due agenzie messe assieme. Il voto finale della mozione è stato rinviato alla prossima seduta dell’Aula, non quella di domani alle 15, però, dove all’ordine del giorno è fissata la discussione della legge sulla rideterminazione dei vitalizi degli ex consiglieri, e della risoluzione approvata in commissione Bilancio sulla ridefinizione dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna.

In apertura di seduta il Consiglio ha approvato i Rendiconti generale e consolidato della Regione per l’esercizio finanziario 2017. Via libera all’unanimità anche ad un ordine del giorno unitario sulla riclassificazione del porto di Arbatax.