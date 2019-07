La perdita di lubrificante da un bus del Ctm ha resa viscida e pericolosa la pavimentazione stradale in via Badas nel tratto compreso tra il largo Maxia e la piazza Arsenale e nel viale Buoncammino nel tratto compreso tra la via Fiume e il portico Cristina e la stessa piazza Arsenale.

Le vie interessate sono state chiuse al traffico veicolare.

Sul posto pattuglie della Polizia Municipale, dei Carabinieri e due squadre dei vigili del fuoco.