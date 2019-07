Una delle notizie più attese, probabilmente da tanti, è il calo delle temperature. Nell’ultimo periodo abbiamo avuto a che fare, costantemente, con un poderoso Anticiclone africano e ovviamente con l’aria rovente proveniente dal Sahara. Le temperature sono rimaste costantemente al di sopra delle medie di riferimento, di parecchi gradi, e negli ultimi giorni le prime raffiche di Maestrale hanno ulteriormente impennato i termometri sia sulla Sardegna meridionale che su quella orientale.

Maestrale che però preannunciava uno spostamento dell’Alta Pressione, più a ovest, e conseguentemente l’arrivo di masse d’aria relativamente più fresca dall’Oceano Atlantico. La diminuzione delle temperature è iniziata ieri e proseguirà con più convinzione nei prossimi giorni. Stiamo parlando di un calo termico che si attesterà mediamente tra 8 e 10°C.

Tenete conto che soffierà spesso il Maestrale, non eccessivamente forte ma a tratti avremo raffiche sostenute. Maestrale che, per effetto adiabatico e orografico, continuerà a portare caldo nel sud Sardegna e sulla fascia orientale laddove ci aspettiamo picchi di oltre 35°C. Ma la differenza sostanziale starà nei tassi di umidità, difatti sarà caldo secco – torrido – e non afoso come i giorni scorsi.

Sul fronte precipitazioni nulla da segnalare, se si eccettua qualche sporadico annuvolamento sui monti dell’interno e il transito di velature nel weekend l’assenza di pioggia – eccezion fatta per qualche acquazzone transitato nelle ultime ore specie a nord – proseguirà.

In collaborazione con Meteo Sardegna