Le vacanze nelle spiagge sono accessibili a tutti. Per il nono anno consecutivo è attivo in cinque stabilimenti balneari del litorale il servizio promosso dal Comune, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, dedicato alle persone diversamente abili per l’accesso facilitato in spiaggia e sicuro e piacevole in acqua.

Le Sedie Job sono state distribuite nei giorni scorsi nella seconda spiaggia del lido di Orrì negli stabilimenti Su Stancu, Il Lido di Luca, Maty Beach: a Foxi Lioni presso lo stabilimento Foxilioni, nella spiaggia di Basaura presso il Basaura Beach Club. I gestori collaborano tra loro qualora la sedia servisse allo stabilimento vicino che ne sia sprovvisto, in modo da far sì che l’accesso al mare sia alla portata di tutti.

La sedia Job ha la forma di una normale sedia a sdraio, può essere trasportata con grande facilità sulla sabbia. E’ infatti munita di una coppia di ruote con sezione larga e gonfiabili che consentono l’ingresso, il galleggiamento e la permanenza in acqua restando comodamente seduti, facilitando così l’accompagnatore che potrà senza sforzi aiutare il disabile a ritornare sotto l’ombrellone oppure ad andare sotto le docce.