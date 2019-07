La Polizia ha arrestato un 47enne e un 52enne, entrambi di Iglesias, pregiudicati, resisi responsabili del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio del 9 luglio gli agenti del Commissariato di P.S. di Iglesias, nel corso di mirati servizi per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato un’autovettura con a bordo due individui sospetti.

Immediatamente una pattuglia si è posta all’inseguimento della macchina, il cui conducente, notando la presenza degli operatori, ha continuato la sua corsa nel tentativo di sottrarsi a un eventuale controllo.

I due individui, dopo essersi liberati di un panetto di colore bruno, verosimilmente hashish, lanciandolo dal finestrino anteriore destro dell’auto, hanno aumentato la velocità cercando di dileguarsi. Un altro equipaggio, dopo aver prontamente raccolto il panetto (poi risultato contenere effettivamente hashish per un peso di 100 grammi lordi), si è posto all’inseguimento dei due uomini.

Una volta raggiunto e fermato il mezzo, gli operatori hanno identificato gli occupanti dell’autovettura, sottoponendoli ad una perquisizione personale, estesa anche all’autovettura, a bordo della quale sono stati rinvenuti 2 piccoli involucri contenenti della sostanza color avorio (eroina), del peso di 0,25 grammi e 2 piccoli involucri contenenti della sostanza di colore bianco (cocaina), del peso di 0,30 grammi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed i due uomini arrestati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del P.M. di turno, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni, in stato di custodia cautelare, in attesa di essere condotti dinanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari per il giudizio con rito per direttissima.