Pugni, calci, insulti e minacce con un coltello da macellaio. Cinque persone sono state denunciate per rissa dalla polizia, intervenuta in forze ieri a tarda sera nel quartiere Monte Rosello, a Sassari, dove i condomini di una palazzina se le stavano dando di santa ragione per questioni di vicinato.

Gli agenti della Sezione Volanti hanno faticato non poco per separare due uomini e una donna che, già con i volti tumefatti e sanguinanti, continuavano a picchiarsi davanti a una folla di spettatori. Alla fine della contesa i poliziotti hanno identificato e denunciato per rissa cinque persone, fra i quali il padre di uno dei litiganti che aveva minacciato con un coltello da cucina i rivali del figlio.

Il coltello, che era stato nascosto in auto all’arrivo della pattuglia, è stato sequestrato e l’uomo denunciato per porto ingiustificato di armi. Un altro giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, essendosi scagliato contro gli agenti, colpendoli con calci e gomitate. Tutti i contendenti sono stati medicati dal personale del 118 prima di essere accompagnati in questura per le denunce.