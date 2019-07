La Sardegna vuol diventare “wedding destination”. È l’obiettivo congiunto dei diversi Comuni dell’isola e degli operatori della filiera dell’organizzazione di matrimoni che hanno aderito a Wedding to Sardinia, il progetto che la Camera di Commercio del Nord Sardegna gestisce attraverso Promocamera, la sua azienda speciale. Oggi “Wedding to Sardinia” è una piattaforma online in cui aziende di settore e territori possono valorizzare le proprie peculiarità e mostrare ai futuri sposi di tutto il mondo l’unicità di prodotti, servizi e location. Al progetto, da oggi, aderisce anche il Comune di Arzachena.

“Il turismo matrimoniale è una nicchia di mercato su cui investire”, afferma Cristina Usai, vicesindaca e assessora del Turismo. “Attraverso Wedding to Sardinia possiamo comunicare il territorio – spiega – Finalmente si concretizza la sinergia tra enti e si sperimentano metodi innovativi di gestione delle politiche turistiche locali”. Per Arzachena il prossimo passo sarà “la stesura di un regolamento da portare in consiglio comunale – annuncia l’assessora – in cui individuare i luoghi più suggestivi e le modalità con cui celebrare i matrimoni fuori dal municipio”.

Realizzata dall’agenzia Ardeide, la piattaforma wedding consente a ogni Comune di promuovere il territorio, le bellezze paesaggistiche, i musei, le chiese, i siti archeologici attraverso video, servizi fotografici e storytelling su uno spazio online dedicato. Previste anche partnership con aziende e riviste di settore, workshop con professionisti, incontri formativi e attività collaterali. “Mettiamo questo strumento a disposizione di tutte le piccole e medie imprese che vogliono aumentare il fatturato, farsi conoscere e rafforzare l’immagine”, dice Gavino Sini, presidente della Camera di Commercio del Nord Sardegna. “Ma è uno strumento utile anche per il territorio, per la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche”, sottolinea. Per Maria Amelia Lai, presidente di Promocamera, in questo modo “aziende e Comuni si aprono al mondo collaborando per fare dell’isola una perfetta Destination Wedding”.