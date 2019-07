La Sala Operativa del Comando Provinciale dei VVF di Sassari è stata allertata intorno alle 05:30 per un incidente stradale sulla SP 59, all’altezza della località Cascioni.

Per cause ancora da accertare una motocarrozzetta è stata travolta da un veicolo, finendo sul ciglio della strada. Sul posto è intervenuta la squadra 12A dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena che ha prontamente messo in sicurezza la zona interessata dall’incidente.

Sul posto anche i Carabinieri di Olbia, un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito, il conducente della motocarrozzetta, al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.