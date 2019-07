La droga era nascosta in un tubo di scarico che non portava da nessuna parte. Per ripescarla si usava uno stratagemma: una calamita telescopica che agganciava un contenitore di plastica sormontato da una vite metallica. Che in quel circolo privato, “The Joker” di via Monte Sabotino, stesse succedendo qualcosa di strano per i ‘Falchi’ della Squadra Mobile era certo: avevano appena fermato in via Sant’Avendrace e via Is Mirrionis due persone uscite da lì con la droga dello stesso peso e confezionata allo stesso modo.

Dalla accurata perquisizione sono saltate fuori 46 dosi di cocaina protette da un involucro azzurrino per un totale di oltre 10 grammi. Ed è stata arrestato un giovane trovato all’interno del locale, Alessandro Maurizio Nonnis, di 21 anni. Nel circolo, al momento dell’irruzione della Polizia, c’erano anche due stranieri: in corso accertamenti per capire la loro posizione. Nel locale sono stati sequestrati 150 euro.

Un vero e proprio fortino con tanto di porta blindata e telecamere nascoste in una comunissima cassetta delle lettere. Nello stesso circolo privato, lo scorso novembre, la Squadra mobile aveva arrestato per droga due persone.