“La Sardegna non può essere ostaggio del Mibact”. Così il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci, commenta la “gravissima assenza” alla riunione del direttore generale del dipartimento archeologia, belle arti e paesaggio del Mibact.

“Il Ministero – osserva il parlamentare di Fi – proietta un film già visto durante il percorso di revisione del piano paesaggistico regionale, riproponendo lo stesso atteggiamento che ora rischia di pregiudicare il futuro dello scalo portuale del capoluogo della Sardegna. Siamo al fianco del presidente della Regione Christian Solinas in questa battaglia e ricordiamo che la Sardegna non può essere più ostaggio dei capricci del Mibact. La Regione ha infatti competenza primaria in materia di tutela del paesaggio – osserva ancora Cappellacci – ed è giunto il momento di esercitare la nostra Autonomia fino in fondo e archiviare quella visione centralista che troppe volte ha rappresentato un freno a mano tirato per lo sviluppo della nostra isola”.