È stato ritrovato questa sera intorno alle 18 Mario Piras, il 59enne di Villanova Tulo uscito di casa ieri mattina e mai rientrato. L’uomo vagava nell’agro del paese in località “Is Serras” in stato confusionale, ma in discrete condizioni di salute.

A trovarlo sono stati alcuni volontari del paese che erano stati coinvolti nelle ricerche disposte dalla Prefettura di Nuoro e coordinate dai carabinieri della Compagnia di Isili con il supporto dei vigili del fuoco di Mandas, di Sorgono con l’unità speciale di crisi e quella cinofila oltre ai volontari della Protezione civile di Isili, Laconi e Sadali.