La variazione di bilancio approvata nella seduta congiunta delle commissioni Sanità e Bilancio per lo stanziamento di fondi destinati al Mater Olbia approderà in Consiglio regionale martedì 23 luglio.

Lo ha annunciato il presidente dell’Assemblea sarda Michele Pais al termine della seduta odierna dedicata al taglio dei vitalizi degli ex consiglieri regionali.

Il ddl stanzia 25 milioni per il 2019, 60,6 per il 2020 e 60,6 per il 2021 necessari per dare copertura finanziaria alla convenzione con il sistema sanitario regionale.