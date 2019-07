In data odierna si segnalano 34 incendi di cui 6 che hanno necessitato dell’intervento degli elicotteri del Corpo forestale:

Un incendio in agro del comune di Carbonia, località “R.Seddargia”, dove è intervenuto l’elicottero del Corpo forestale, proveniente dalla Base elicotteristica di Marganai (Iglesias).

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Carbonia, coadiuvato da una squadra di operai forestali di FoReSTAS provenienti da Carbonia e da una squadra di volontari di protezione civile “Terra Mare”.

L’ incendio ha interessato pascolo incolto per una superficie di circa 200mq. L’ elicottero intervenuto ha concluso il proprio intervento alle ore 16:20.

L’elicottero proveniente dalla Base elicotteristica del Corpo forestale di Limbara (Tempio) si è alzato in volo per un intervento in agro del comune di Loiri Porto San Paolo dove andavano in fiamme 800mq di incolti misto macchia mediterranea, ma prima di giungere sul posto è stato dirottato su un incendio in agro del comune di Arzachena, località “Rio San Giovanni“ dove è intervenuto congiuntamente all’elicottero forestale proveniente dalla base di Alà dei Sardi.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Olbia, coadiuvato da due squadre di volontari provenienti da Arzachena, dai Barracelli e i Vigili del fuoco di Arzachena.

L’ incendio ha percorso una superficie di 2 ettari di seminativo. Gli elicotteri si sono allontanati per fine intervento alle ore 18:15.

Un incendio in agro del comune di Siamanna, località “Su Idili”, dove è intervenuto l’elicottero del Corpo forestale decollato dalla base di Fenosu.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Villaurbana, coadiuvato da due squadre di FoReSTAS provenienti da Villaurbana e da Siapiccia e da una squadra di VVF proveniente da Oristano.

L’ incendio ha interessato erbai. Eli-Fenosu ha terminato le operazioni di spegnimento alle ore 16:45.





Unaltro incendio in agro del comune di Luras località “M. Cappelladu”, dove sono intervenuti due elicotteri del Corpo forestale decollati dalle basi di Alà dei Sardi e Anela.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale coadiuvato dalle altre forze della macchina antincendio regionale.

L’ incendio ha interessato macchia mediterranea e bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 19.35.



Ancora un incendio in agro del comune di Monastir, località “Regidori”, dove è intervenuto l’elicottero del Corpo forestale decollato dalla base di Villasalto.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale del Corpo forestale della Stazione di Dolianova, coadiuvato da una squadra di Forestas proveniente da Monastir e dai volontari delle Associazioni di Monastir, San Sperate e Assemini.

L’ incendio ha interessato terreni agricoli antistanti il Riu Mannu ed è inbonifica. L’elicottero ha lasciato il posto alle 19.40 per recarsi sull’incendio in agro di Donori.



Un ultimo incendio nella periferia di Donori dove è intervenenuto Eli Villasalto, l’elicottero del Corpo forestale proveniente dall’intervento su Monastir.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale del Corpo forestale. Sono intervenuti i volontari delle Associazioni di protezione civile “S.A.F”. di Sant’Andrea Frius e “Maestrale” di Monserrato.

L’ incendio ha interessando terreni agricoli. L’elicottero ha lasciato il posto alle 20:20.