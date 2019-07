Un incidente stradale è avvenuto stamane nel centro di Quartucciu, all’incrocio tra via Rosselli e via Barbagia dove due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate e una delle due si è ribaltata.

Sul posto la Polizia locale di Quartucciu, le forze dell’ordine e due ambulanze e i vigili del fuoco.

I vigili del fuoco hanno provveduto a far uscire gli occupanti dal mezzo ribaltato e a mettere in sicurezza i manto stradale.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.