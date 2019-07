Il tratto della strada statale 125 “Orientale Sarda” è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni al km 267,000, in località Posada (in provincia di Nuoro), a causa della rottura di una conduttura d’acqua. Le deviazioni avvengono su viabilità locale.

A darne notizia l’Anas che informa della presenza del personale per la gestione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.