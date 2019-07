E’ morto Vincent Lambert, l’uomo tetraplegico da oltre 10 anni, simbolo in Francia della lotta per il fine vita.

A comunicare la sua scomparsa è stata la famiglia. Da oltre una settimana, in seguito ad una decisione del tribunale, i medici avevano sospeso le cure e l’alimentazione.

Il 42enne, rimase vittima di un incidente stradale nel 2008 e da anni era ricoverato nell’ospedale di Reims nel nord della Francia.

Una lunga lotta tra la vita e la morte e una battaglia che ha sconvolto una famiglia. Da una parte la moglie Rachel, ha sempre ripetuto che lui non avrebbe voluto vivere in questo stato, dall’altra Jean e Vivian gli anziani genitori, ferventi cattolici, non avrebbero mai voluto staccare la spina del loro figlio.

Una battaglia legale cominciata nel 2013, quando ci fu una prima sospensione delle cure, poi ripristinate attraverso un ricorso in tribunale.

L’ultimo atto la settimana scorsa con la decisione del tribunale di lasciare andare via quell’uomo ormai vegetale, diventato simbolo in Francia e nel mondo di dignità e orgoglio, un inno ad una vita meritata di vivere liberamente e autonomamente.